Procter & Gamble Aktie

WKN: 852062 / ISIN: US7427181091

Procter Gamble-Investment im Blick 07.11.2025 16:05:06

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Procter Gamble-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Procter Gamble-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 163,41 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investierten, hätten nun 6,120 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2025 auf 146,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 894,25 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,57 Prozent vermindert.

Procter Gamble wurde am Markt mit 342,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

25.04.25 Procter & Gamble Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Procter & Gamble Co. 126,56 0,35% Procter & Gamble Co.

