Montagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen

Der Dow Jones hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag geht es im Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,30 Prozent auf 47 128,81 Punkte nach oben. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,343 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,405 Prozent auf 46 797,03 Punkte an der Kurstafel, nach 46 987,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 47 095,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 47 330,42 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 10.10.2025, mit 45 479,60 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 175,61 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, notierte der Dow Jones bei 43 988,99 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,17 Prozent zu. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 040,64 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 3,67 Prozent auf 195,05 USD), Amazon (+ 2,54 Prozent auf 250,62 USD), Goldman Sachs (+ 2,04 Prozent auf 802,42 USD), Cisco (+ 1,89 Prozent auf 72,41 USD) und Apple (+ 1,36 Prozent auf 272,13 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-1,29 Prozent auf 145,09 USD), Chevron (-1,17 Prozent auf 153,21 USD), Home Depot (-1,06 Prozent auf 318,80 EUR), Coca-Cola (-1,03 Prozent auf 69,82 USD) und Walmart (-0,71 Prozent auf 101,86 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 7 151 836 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

2025 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

