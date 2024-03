Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsende schwächer

Zum Handelsende sank der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,30 Prozent auf 16 128,53 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,194 Prozent fester bei 16 209,19 Punkten, nach 16 177,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 16 245,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 039,68 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,473 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 14.02.2024, bei 15 859,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 14 761,56 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, bei 11 428,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9,23 Prozent. Bei 16 449,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell American Bio Medica (+ 50,00 Prozent auf 0,00 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,59 Prozent auf 4,55 USD), SIGA Technologies (+ 7,13 Prozent auf 6,91 USD), Dorel Industries (+ 6,24 Prozent auf 5,96 CAD) und DXP Enterprises (+ 5,20 Prozent auf 48,76 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Escalon Medical (-19,31 Prozent auf 0,20 USD), Microvision (-10,17 Prozent auf 2,08 USD), Agenus (-8,94 Prozent auf 0,60 USD), TransAct Technologies (-7,99 Prozent auf 5,41 USD) und American Superconductor (-7,44 Prozent auf 13,56 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 25 727 948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,822 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

2025 verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die CRESUD-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 70,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at