Börse New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

So performte der NASDAQ Composite am Montag zum Handelsende.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,11 Prozent stärker bei 15 451,31 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,747 Prozent fester bei 15 396,13 Punkten, nach 15 282,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 15 539,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 265,66 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, lag der NASDAQ Composite bei 16 428,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 15 360,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, stand der NASDAQ Composite bei 12 072,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,64 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit MicroStrategy (+ 12,77 Prozent auf 1 324,01 USD), Nektar Therapeutics (+ 9,68 Prozent auf 1,36 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 9,00 Prozent auf 31,02 USD), Taylor Devices (+ 6,22 Prozent auf 50,70 USD) und Ebix (+ 6,15 Prozent auf 0,69 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Arundel (-11,60 Prozent auf 0,16 CHF), Cumulus Media A (-9,70 Prozent auf 2,70 USD), Landec (-5,98 Prozent auf 6,29 USD), AmeriServ Financial (-5,47 Prozent auf 2,59 USD) und Ligand Pharmaceuticals (-5,44 Prozent auf 68,53 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 17 020 133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,781 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

