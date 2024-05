Börse New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,35 Prozent höher bei 16 569,24 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,545 Prozent auf 16 601,14 Punkte an der Kurstafel, nach 16 511,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 16 628,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 544,09 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,03 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 15.04.2024, bei 15 885,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15 906,17 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 12 365,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,21 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 16 628,18 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Taylor Devices (+ 7,43 Prozent auf 51,90 USD), MicroStrategy (+ 5,54 Prozent auf 1 369,48 USD), Cutera (+ 4,86 Prozent auf 2,59 USD), Nektar Therapeutics (+ 4,52 Prozent auf 1,85 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 4,30 Prozent auf 0,59 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Nortech Systems (-17,33 Prozent auf 12,55 USD), Radcom (-9,39 Prozent auf 9,55 USD), VOXX International A (-7,23 Prozent auf 5,52 USD), Microvision (-5,36 Prozent auf 1,33 USD) und PetMed Express (-3,62 Prozent auf 4,66 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 910 626 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,840 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Im Index weist die Comtech Telecommunications-Aktie mit 22,47 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

