Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Fokus
|
05.02.2026 09:29:26
Börse Paris: CAC 40 startet im Plus
Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,50 Prozent höher bei 8 303,22 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,451 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,318 Prozent höher bei 8 288,47 Punkten, nach 8 262,16 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 281,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 312,68 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2,70 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 05.01.2026, den Wert von 8 211,50 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 05.11.2025, einen Stand von 8 074,23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 891,68 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 1,32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 774 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 262,591 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
