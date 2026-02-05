Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Performance im Fokus 05.02.2026 09:29:26

Börse Paris: CAC 40 startet im Plus

Börse Paris: CAC 40 startet im Plus

CAC 40-Handel aktuell.

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,50 Prozent höher bei 8 303,22 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,451 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,318 Prozent höher bei 8 288,47 Punkten, nach 8 262,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 281,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 312,68 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2,70 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 05.01.2026, den Wert von 8 211,50 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 05.11.2025, einen Stand von 8 074,23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 891,68 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 1,32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 774 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 262,591 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten