20.11.2025 17:59:02
Börse Paris in Grün: CAC 40 letztendlich stärker
Am Donnerstag notierte der CAC 40 via Euronext schlussendlich 0,34 Prozent höher bei 7 981,07 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,413 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,15 Prozent auf 8 044,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7 953,77 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 057,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 981,07 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 2,14 Prozent nach. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 20.10.2025, mit 8 206,07 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 973,03 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Stand von 7 198,45 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 7,94 Prozent zu. Bei 8 314,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 230 629 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,754 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
