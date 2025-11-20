Gewinne in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Um 15:41 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1,01 Prozent stärker bei 8 033,78 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,413 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,15 Prozent auf 8 044,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7 953,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 986,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 057,70 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 206,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 973,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 198,45 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 8,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten registriert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 109 530 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,754 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at