Börse Paris in Rot: CAC 40 sackt am Dienstagmittag ab

Der CAC 40 notiert am Mittag im negativen Bereich.

Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,37 Prozent leichter bei 8 102,44 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,505 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,027 Prozent fester bei 8 134,72 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 132,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 148,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 101,77 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, notierte der CAC 40 bei 8 088,24 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, bei 7 954,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, lag der CAC 40 bei 7 319,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 7,59 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Sanofi-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 60 549 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 373,205 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at