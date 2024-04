Börse Wien: ATX Prime sackt am Nachmittag ab

Der ATX Prime zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.

Um 15:42 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,64 Prozent tiefer bei 1 779,79 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 1 791,20 Punkte an der Kurstafel, nach 1 791,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 777,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 791,20 Punkten.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,111 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 697,74 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 722,73 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 05.04.2023, den Stand von 1 600,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,84 Prozent nach oben. Bei 1 793,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern registriert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 3,26 Prozent auf 28,50 EUR), UBM Development (+ 1,89 Prozent auf 18,85 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,72 Prozent auf 5,90 EUR), OMV (+ 1,20 Prozent auf 45,44 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,22 Prozent auf 44,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-4,65 Prozent auf 20,50 EUR), AT S (AT&S) (-3,17 Prozent auf 18,61 EUR), Raiffeisen (-2,67 Prozent auf 18,62 EUR), Addiko Bank (-2,04 Prozent auf 16,80 EUR) und CA Immobilien (-1,69 Prozent auf 31,44 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 169 935 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 22,686 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Addiko Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at