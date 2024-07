Börse Wien: Börsianer lassen ATX am Nachmittag steigen

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Am Freitag notiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,33 Prozent fester bei 3 697,71 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 118,584 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 3 685,64 Punkten, nach 3 685,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 679,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 702,29 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,355 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, wies der ATX einen Stand von 3 661,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.04.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 554,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 160,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,37 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 1,70 Prozent auf 25,12 EUR), Raiffeisen (+ 1,64 Prozent auf 17,33 EUR), Vienna Insurance (+ 1,47 Prozent auf 31,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,25 Prozent auf 36,50 EUR) und Andritz (+ 1,07 Prozent auf 56,85 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Telekom Austria (-0,92 Prozent auf 8,63 EUR), Erste Group Bank (-0,64 Prozent auf 46,30 EUR), IMMOFINANZ (-0,56 Prozent auf 26,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,55 Prozent auf 109,40 EUR) und Österreichische Post (-0,49 Prozent auf 30,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 248 431 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,473 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at