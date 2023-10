Börse Wien in Grün: ATX notiert zum Start im Plus

Anleger in Wien schicken den ATX heute erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,96 Prozent auf 3 121,08 Punkte an. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 105,849 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,023 Prozent stärker bei 3 092,04 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 091,32 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 123,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 092,04 Einheiten.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, den Stand von 3 143,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, wurde der ATX mit 3 101,37 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2022, den Stand von 2 747,25 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,22 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,82 Prozent auf 26,22 EUR), Lenzing (+ 2,35 Prozent auf 36,95 EUR), Andritz (+ 1,69 Prozent auf 45,76 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,68 Prozent auf 121,40 EUR) und Verbund (+ 1,44 Prozent auf 77,60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-0,37 Prozent auf 43,36 EUR), CA Immobilien (+ 0,16 Prozent auf 31,00 EUR), EVN (+ 0,20 Prozent auf 24,60 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,33 Prozent auf 18,50 EUR) und Österreichische Post (+ 0,49 Prozent auf 31,05 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 32 830 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 26,560 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,02 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,86 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

