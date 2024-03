Börse Wien in Grün: ATX Prime klettert zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch geht es für den ATX Prime erneut nach oben.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,20 Prozent stärker bei 1 701,20 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,036 Prozent tiefer bei 1 697,13 Punkten in den Handel, nach 1 697,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 703,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 696,87 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,254 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 06.02.2024, bei 1 723,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 657,36 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 06.03.2023, den Wert von 1 784,46 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2024 bereits um 0,749 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 750,09 Punkte. Bei 1 664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 2,15 Prozent auf 28,50 EUR), Frequentis (+ 0,80 Prozent auf 25,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,67 Prozent auf 6,00 EUR), voestalpine (+ 0,66 Prozent auf 24,58 EUR) und OMV (+ 0,54 Prozent auf 40,82 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-4,11 Prozent auf 4,20 EUR), Rosenbauer (-1,05 Prozent auf 28,20 EUR), EVN (-0,81 Prozent auf 24,45 EUR), Verbund (-0,79 Prozent auf 69,15 EUR) und UNIQA Insurance (-0,50 Prozent auf 8,02 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 397 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 23,260 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Semperit-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

