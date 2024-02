Börse Wien in Rot: ATX Prime fällt am Mittag zurück

Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,23 Prozent tiefer bei 1 698,82 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 702,58 Zählern und damit 0,012 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 702,78 Punkte).

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1 705,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 692,17 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 1,73 Prozent nach. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 08.01.2024, bei 1 721,67 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 08.11.2023, bei 1 588,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 725,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 0,887 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 1,64 Prozent auf 6,19 EUR), S IMMO (+ 1,36 Prozent auf 14,86 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,22 Prozent auf 21,50 EUR), Frequentis (+ 1,12 Prozent auf 27,20 EUR) und BAWAG (+ 0,69 Prozent auf 51,15 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Polytec (-3,21 Prozent auf 3,62 EUR), UBM Development (-1,79 Prozent auf 22,00 EUR), FACC (-1,73 Prozent auf 5,68 EUR), Marinomed Biotech (-1,57 Prozent auf 25,10 EUR) und Verbund (-1,56 Prozent auf 69,55 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 221 911 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 24,806 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,21 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,28 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at