Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Index im Fokus
|
10.11.2025 15:59:00
ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime am Nachmittag steigen
Um 15:41 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,99 Prozent auf 2 408,27 Punkte an. In den Handel ging der ATX Prime 0,226 Prozent fester bei 2 366,67 Punkten, nach 2 361,33 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 409,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 366,67 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 331,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 358,81 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der ATX Prime auf 1 769,33 Punkte taxiert.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 31,89 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 428,97 Punkte. Bei 1 745,07 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 32,80 Prozent auf 3,32 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,99 Prozent auf 29,75 EUR), FACC (+ 4,09 Prozent auf 8,90 EUR), Raiffeisen (+ 3,66 Prozent auf 32,30 EUR) und Erste Group Bank (+ 3,52 Prozent auf 92,60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Lenzing (-5,08 Prozent auf 20,55 EUR), Marinomed Biotech (-3,50 Prozent auf 19,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,54 Prozent auf 6,38 EUR), ZUMTOBEL (-1,49 Prozent auf 3,31 EUR) und Rosenbauer (-1,13 Prozent auf 43,60 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 208 517 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 34,738 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
ATX Prime-Fundamentaldaten
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,08 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
