Zuversicht in Wien: ATX Prime notiert zum Start im Plus

Der ATX Prime bleibt auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,05 Prozent auf 2 412,48 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 2 411,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2 411,29 Punkten am Vortag.

Bei 2 407,03 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 416,72 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 287,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Stand von 2 419,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, notierte der ATX Prime bei 1 771,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 32,12 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 461,76 Punkte. 1 745,07 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Kapsch TrafficCom (+ 3,27 Prozent auf 6,32 EUR), PORR (+ 1,69 Prozent auf 27,00 EUR), voestalpine (+ 1,45 Prozent auf 34,94 EUR), STRABAG SE (+ 1,25 Prozent auf 73,00 EUR) und Lenzing (+ 1,13 Prozent auf 22,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Schoeller-Bleckmann (-1,57 Prozent auf 28,30 EUR), Marinomed Biotech (-1,50 Prozent auf 19,70 EUR), OMV (-1,50 Prozent auf 48,74 EUR), Rosenbauer (-1,28 Prozent auf 46,10 EUR) und ZUMTOBEL (-1,20 Prozent auf 3,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 126 331 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 35,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

2025 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at