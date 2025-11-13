ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|Marktbericht
|
13.11.2025 17:59:17
Schwache Performance in Wien: ATX Prime verliert zum Ende des Donnerstagshandels
Zum Handelsschluss tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,52 Prozent tiefer bei 2 436,24 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,026 Prozent stärker bei 2 449,56 Punkten, nach 2 448,92 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 436,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 461,76 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 2,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 360,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 361,64 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, bei 1 726,87 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 33,42 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 461,76 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 745,07 Punkten.
ATX Prime-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 4,97 Prozent auf 3,17 EUR), Rosenbauer (+ 4,45 Prozent auf 46,90 EUR), STRABAG SE (+ 3,68) Prozent auf 70,50 EUR), Palfinger (+ 2,91 Prozent auf 30,10 EUR) und Lenzing (+ 2,52 Prozent auf 22,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Verbund (-5,17 Prozent auf 64,20 EUR), Frequentis (-2,20 Prozent auf 71,00 EUR), EVN (-2,02 Prozent auf 26,65 EUR), Erste Group Bank (-1,87 Prozent auf 92,00 EUR) und ZUMTOBEL (-1,77 Prozent auf 3,34 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 570 629 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,175 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
ATX Prime-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,78 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lenzing AGmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
13.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell (finanzen.at)
|
13.11.25
|Wiener Börse-Handel: So steht der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
13.11.25
|ATX aktuell: ATX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.11.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse Wien in Grün: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
Analysen zu Lenzing AGmehr Analysen
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|20.07.21
|Lenzing buy
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|92,00
|-1,87%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,65
|-2,02%
|Frequentis
|71,00
|-2,20%
|Lenzing AG
|22,40
|2,52%
|Marinomed Biotech AG
|20,00
|0,76%
|OMV AG
|48,96
|0,00%
|Palfinger AG
|30,10
|2,91%
|Polytec
|3,17
|4,97%
|Rosenbauer
|46,90
|4,45%
|STRABAG SE
|70,50
|3,68%
|Verbund AG
|64,20
|-5,17%
|voestalpine AG
|34,80
|0,06%
|ZUMTOBEL AG
|3,34
|-1,77%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 435,77
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.