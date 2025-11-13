Schwache Performance in Wien: ATX Prime verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Zum Handelsschluss tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,52 Prozent tiefer bei 2 436,24 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,026 Prozent stärker bei 2 449,56 Punkten, nach 2 448,92 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 436,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 461,76 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 2,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 360,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 361,64 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, bei 1 726,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 33,42 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 461,76 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 745,07 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 4,97 Prozent auf 3,17 EUR), Rosenbauer (+ 4,45 Prozent auf 46,90 EUR), STRABAG SE (+ 3,68) Prozent auf 70,50 EUR), Palfinger (+ 2,91 Prozent auf 30,10 EUR) und Lenzing (+ 2,52 Prozent auf 22,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Verbund (-5,17 Prozent auf 64,20 EUR), Frequentis (-2,20 Prozent auf 71,00 EUR), EVN (-2,02 Prozent auf 26,65 EUR), Erste Group Bank (-1,87 Prozent auf 92,00 EUR) und ZUMTOBEL (-1,77 Prozent auf 3,34 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 570 629 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,175 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,78 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at