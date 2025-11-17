Schwacher Handel in Wien: ATX Prime legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime notiert am ersten Tag der Woche im Minus.

Am Montag tendiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,60 Prozent leichter bei 2 396,73 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 2 411,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2 411,29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 416,72 Punkte, das Tagestief hingegen 2 392,21 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 2 287,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 419,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 1 771,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 31,26 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit UNIQA Insurance (+ 2,17 Prozent auf 13,18 EUR), PORR (+ 1,51 Prozent auf 26,95 EUR), voestalpine (+ 0,99 Prozent auf 34,78 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,98 Prozent auf 6,18 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,90 Prozent auf 45,05 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-4,86 Prozent auf 26,40 EUR), Lenzing (-2,71 Prozent auf 21,55 EUR), ZUMTOBEL (-2,40 Prozent auf 3,26 EUR), OMV (-2,18 Prozent auf 48,40 EUR) und Telekom Austria (-1,69 Prozent auf 8,74 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 320 731 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,263 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

2025 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at