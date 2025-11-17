Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime im Blick
|
17.11.2025 15:59:00
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
Am Montag tendiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,60 Prozent leichter bei 2 396,73 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 2 411,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2 411,29 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 416,72 Punkte, das Tagestief hingegen 2 392,21 Zähler.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 2 287,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 419,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 1 771,62 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 31,26 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit UNIQA Insurance (+ 2,17 Prozent auf 13,18 EUR), PORR (+ 1,51 Prozent auf 26,95 EUR), voestalpine (+ 0,99 Prozent auf 34,78 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,98 Prozent auf 6,18 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,90 Prozent auf 45,05 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-4,86 Prozent auf 26,40 EUR), Lenzing (-2,71 Prozent auf 21,55 EUR), ZUMTOBEL (-2,40 Prozent auf 3,26 EUR), OMV (-2,18 Prozent auf 48,40 EUR) und Telekom Austria (-1,69 Prozent auf 8,74 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 320 731 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,263 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf
2025 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten
|
17:58
|Börse Wien: ATX Prime liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26