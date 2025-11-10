Aufschläge in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich fester

Zum Handelsschluss wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime erhöhte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,78 Prozent auf 2 403,39 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,226 Prozent auf 2 366,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 361,33 Punkten am Vortag.

Bei 2 411,22 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 366,67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 2 331,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Wert von 2 358,81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bei 1 769,33 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 31,63 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten markiert.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 32,80 Prozent auf 3,32 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,99 Prozent auf 29,75 EUR), Polytec (+ 4,78 Prozent auf 3,07 EUR), FACC (+ 4,68 Prozent auf 8,95 EUR) und Raiffeisen (+ 4,36 Prozent auf 32,52 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Lenzing (-4,62 Prozent auf 20,65 EUR), Rosenbauer (-2,27 Prozent auf 43,10 EUR), ZUMTOBEL (-1,79 Prozent auf 3,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,23 Prozent auf 6,40 EUR) und Verbund (-0,89 Prozent auf 66,50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 422 738 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 34,738 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,85 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at