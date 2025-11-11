Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Dienstagmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich der ATX Prime heute.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,08 Prozent fester bei 2 405,20 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 2 403,51 Punkte an der Kurstafel, nach 2 403,39 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 412,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 402,59 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 331,20 Punkte. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 360,24 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, bei 1 777,73 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 31,72 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 428,97 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 1,82 Prozent auf 3,36 EUR), Flughafen Wien (+ 1,53 Prozent auf 53,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,12 Prozent auf 72,30 EUR), Vienna Insurance (+ 1,01 Prozent auf 44,90 EUR) und CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 23,98 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Frequentis (-3,25 Prozent auf 71,40 EUR), Polytec (-1,63 Prozent auf 3,02 EUR), voestalpine (-1,42 Prozent auf 31,86 EUR), Semperit (-1,08 Prozent auf 12,86 EUR) und Palfinger (-0,99 Prozent auf 30,10 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 83 858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 34,738 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 1,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at