Börse Wien: ATX Prime im Minus

Der ATX Prime zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 1,83 Prozent auf 2 352,60 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 2 396,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 396,57 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 396,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 347,19 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 2 287,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 390,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wies der ATX Prime 1 777,82 Punkte auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 28,84 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 461,76 Punkten. 1 745,07 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Semperit (+ 0,77 Prozent auf 13,10 EUR), Flughafen Wien (+ 0,38 Prozent auf 52,60 EUR), CA Immobilien (+ 0,25 Prozent auf 23,74 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,25 Prozent auf 20,00 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,00 Prozent auf 6,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-8,70 Prozent auf 3,36 EUR), Rosenbauer (-3,23 Prozent auf 44,90 EUR), voestalpine (-3,11 Prozent auf 33,66 EUR), Wienerberger (-3,07 Prozent auf 25,22 EUR) und ZUMTOBEL (-2,85 Prozent auf 3,24 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 166 479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 35,263 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

2025 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

