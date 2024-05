Börse Wien in Rot: ATX verliert zum Ende des Mittwochshandels

Der ATX gab am Mittwochabend nach.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,59 Prozent tiefer bei 3 651,16 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 119,925 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent fester bei 3 710,29 Punkten in den Handel, nach 3 710,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 711,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 650,79 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 2,56 Prozent zurück. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 29.04.2024, bei 3 564,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 348,13 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.05.2023, den Wert von 3 081,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,01 Prozent nach oben. Bei 3 777,78 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (-0,13 Prozent auf 39,85 EUR), Vienna Insurance (-0,17 Prozent auf 29,95 EUR), CA Immobilien (-0,27 Prozent auf 29,72 EUR), Österreichische Post (-0,49 Prozent auf 30,55 EUR) und EVN (-0,52 Prozent auf 28,70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-3,88 Prozent auf 21,30 EUR), BAWAG (-3,31 Prozent auf 59,85 EUR), Lenzing (-2,44 Prozent auf 34,00 EUR), Wienerberger (-2,32 Prozent auf 34,60 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,22 Prozent auf 114,40 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 638 698 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,091 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at