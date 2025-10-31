ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BAWAG-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BAWAG-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das BAWAG-Papier bei 71,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,408 BAWAG-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 153,38 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Papiers am 30.10.2025 auf 108,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,38 Prozent vermehrt.

BAWAG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,39 Mrd. Euro. Das BAWAG-Papier wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines BAWAG-Anteils bei 47,30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at