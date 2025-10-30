Österreichische Post Aktie
Zuversicht in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart fester
Am Donnerstag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,60 Prozent stärker bei 4 702,53 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 137,826 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 4 674,01 Punkte an der Kurstafel, nach 4 674,39 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4 709,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 671,03 Zählern.
ATX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,777 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 636,01 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, lag der ATX bei 4 582,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 545,72 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 28,60 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 4 857,40 Punkte. 3 481,22 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 5,25 Prozent auf 31,70 EUR), Andritz (+ 2,90 Prozent auf 63,80 EUR), DO (+ 1,44 Prozent auf 212,00 EUR), Vienna Insurance (+ 0,56 Prozent auf 44,50 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,47 Prozent auf 84,85 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Lenzing (-0,59 Prozent auf 25,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,52 Prozent auf 28,85 EUR), Österreichische Post (-0,50 Prozent auf 29,85 EUR), AT S (AT&S) (-0,47 Prozent auf 31,55 EUR) und BAWAG (-0,46 Prozent auf 108,00 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 124 111 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 32,777 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,69 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,23 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
