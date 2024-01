Börse Zürich: Anleger lassen SLI zum Start steigen

Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 1,11 Prozent stärker bei 1 799,89 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,488 Prozent fester bei 1 788,77 Punkten in den Handel, nach 1 780,08 Punkten am Vortag.

Bei 1 787,33 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 799,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,36 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 1 780,93 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 26.10.2023, mit 1 613,33 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 26.01.2023, wies der SLI einen Stand von 1 775,06 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 2,06 Prozent zu. Bei 1 799,93 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lonza (+ 11,83 Prozent auf 414,10 CHF), SGS SA (+ 6,58 Prozent auf 80,00 CHF), Richemont (+ 4,05 Prozent auf 125,90 CHF), Julius Bär (+ 2,62 Prozent auf 47,32 CHF) und Swatch (I) (+ 2,60 Prozent auf 200,90 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil ams (-2,71 Prozent auf 2,19 CHF), VAT (-1,24 Prozent auf 407,80 CHF), Temenos (-1,18 Prozent auf 85,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,90 Prozent auf 36,25 CHF) und Logitech (-0,67 Prozent auf 73,78 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 282 699 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 262,808 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 8,79 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

