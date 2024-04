Börse Zürich in Grün: SLI schlussendlich mit Kursplus

Im SLI ging es im SIX-Handel letztendlich um 0,39 Prozent aufwärts auf 1 907,14 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,121 Prozent auf 1 901,98 Punkte an der Kurstafel, nach 1 899,69 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 896,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 908,95 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,872 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Stand von 1 875,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, wurde der SLI auf 1 763,51 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 749,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 8,14 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 936,63 Punkte. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 3,37 Prozent auf 257,90 CHF), Swatch (I) (+ 2,59 Prozent auf 210,30 CHF), Lonza (+ 2,03 Prozent auf 543,80 CHF), ams (+ 1,54 Prozent auf 1,02 CHF) und Richemont (+ 1,25 Prozent auf 137,90 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-3,55 Prozent auf 111,25 CHF), Temenos (-1,42 Prozent auf 62,35 CHF), Zurich Insurance (-1,10 Prozent auf 478,30 CHF), Lindt (-0,76 Prozent auf 10 490,00 CHF) und Nestlé (-0,61 Prozent auf 94,24 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 889 995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 255,917 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,02 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

