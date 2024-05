Börse Zürich in Grün: SMI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne

Der SMI springt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,23 Prozent auf 11 286,47 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,208 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,229 Prozent auf 11 286,71 Punkte an der Kurstafel, nach 11 260,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 282,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 11 301,35 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 0,739 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 02.04.2024, wies der SMI 11 595,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, lag der SMI noch bei 11 239,68 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, bei 11 423,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 1,04 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Alcon (+ 1,04 Prozent auf 71,84 CHF), Lonza (+ 0,90 Prozent auf 515,00 CHF), Richemont (+ 0,82 Prozent auf 128,95 CHF), Roche (+ 0,77 Prozent auf 222,30 CHF) und Sika (+ 0,72 Prozent auf 265,20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-1,77 Prozent auf 494,60 CHF), Givaudan (-1,01 Prozent auf 3 906,00 CHF), Nestlé (-0,50 Prozent auf 91,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,22 Prozent auf 44,79 CHF) und Partners Group (-0,21 Prozent auf 1 187,00 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 449 116 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 241,079 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,67 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at