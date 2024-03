Börse Zürich in Grün: SPI-Anleger greifen am Mittag zu

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,15 Prozent fester bei 15 366,36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,987 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,017 Prozent auf 15 340,02 Punkte an der Kurstafel, nach 15 342,63 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 368,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 15 321,46 Einheiten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,13 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 13.02.2024, einen Wert von 14 581,33 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, wies der SPI einen Stand von 14 586,00 Punkten auf. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 13.03.2023, mit 13 831,10 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,47 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 368,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Peach Property Group (+ 7,36 Prozent auf 8,75 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,56 Prozent auf 5,70 CHF), PolyPeptide (+ 5,27 Prozent auf 20,98 CHF), Kudelski (+ 5,04 Prozent auf 1,46 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 4,55 Prozent auf 276,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-10,00 Prozent auf 0,07 CHF), Kinarus (-8,00 Prozent auf 0,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-6,27 Prozent auf 5,08 CHF), Meyer Burger (-5,50 Prozent auf 0,06 CHF) und Orascom Development (-4,49 Prozent auf 4,25 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7 158 480 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 256,424 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI präsentiert die Orascom Development-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Varia US Properties-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at