Börse Zürich: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,52 Prozent auf 17 985,19 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,294 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,141 Prozent schwächer bei 17 867,76 Punkten, nach 17 892,92 Punkten am Vortag.

Bei 17 862,46 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 17 988,01 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 1,18 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 18.11.2025, bei 17 143,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wurde der SPI mit 16 750,21 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, lag der SPI noch bei 15 508,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 15,90 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 016,02 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 361,69 Punkten.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell SHL Telemedicine (+ 16,53 Prozent auf 1,14 CHF), Comet (+ 10,28 Prozent auf 223,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 10,09 Prozent auf 0,60 CHF), Montana Aerospace (+ 5,00 Prozent auf 25,20 CHF) und Adval Tech (+ 4,52 Prozent auf 37,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Perrot Duval SA (-9,64 Prozent auf 45,00 CHF), Varia US Properties (-3,16 Prozent auf 18,40 CHF), BioVersys (-2,99 Prozent auf 22,70 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-2,13 Prozent auf 1,38 CHF) und Peach Property Group (-1,96 Prozent auf 6,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 373 504 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 280,221 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie weist mit 4,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,97 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at