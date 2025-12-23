Dienstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Dienstagshandels steigen

Der SPI befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Letztendlich stand im SIX-Handel ein Plus von 0,48 Prozent auf 18 186,12 Punkte an der SPI-Kurstafel. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,326 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,021 Prozent auf 18 094,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18 098,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 236,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 094,71 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der SPI bei 17 342,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, wurde der SPI auf 16 803,45 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, wies der SPI 15 324,67 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,19 Prozent. Bei 18 236,55 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 6,56 Prozent auf 0,65 CHF), MCH (+ 6,19 Prozent auf 3,60 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,28 Prozent auf 0,06 CHF), SIG Group (+ 5,08 Prozent auf 10,97 CHF) und Varia US Properties (+ 5,00 Prozent auf 18,90 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-6,21 Prozent auf 8,30 CHF), Evolva (-4,69 Prozent auf 0,77 CHF), Bellevue (-4,15 Prozent auf 10,40 CHF), BioVersys (-3,85 Prozent auf 25,00 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,83 Prozent auf 2,26 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 173 541 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 285,884 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 10,96 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

