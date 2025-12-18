StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Index-Performance im Blick
|
18.12.2025 17:58:46
SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich freundlich
Am Donnerstag ging es im SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,91 Prozent auf 18 054,91 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,294 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,141 Prozent auf 17 867,76 Punkte an der Kurstafel, nach 17 892,92 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 054,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 862,46 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 143,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 750,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, betrug der SPI-Kurs 15 508,12 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,34 Prozent aufwärts. Bei 18 054,91 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 361,69 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 16,51 Prozent auf 0,64 CHF), SHL Telemedicine (+ 11,91 Prozent auf 1,09 CHF), Comet (+ 10,67 Prozent auf 224,00 CHF), Montana Aerospace (+ 8,54 Prozent auf 26,05 CHF) und Orior (+ 5,75 Prozent auf 12,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-19,28 Prozent auf 40,20 CHF), Varia US Properties (-2,63 Prozent auf 18,50 CHF), Schweizerische Nationalbank (-2,49 Prozent auf 3 530,00 CHF), DocMorris (-2,45 Prozent auf 5,38 CHF) und StarragTornos (-2,41 Prozent auf 28,30 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SPI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6 510 709 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 280,221 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,49 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,97 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
