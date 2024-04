Börse Zürich in Grün: SPI verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,77 Prozent stärker bei 15 130,77 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 1,890 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,678 Prozent stärker bei 15 117,21 Punkten in den Handel, nach 15 015,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 133,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 117,21 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,271 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 26.03.2024, einen Stand von 15 359,09 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 26.01.2024, einen Wert von 14 839,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, stand der SPI noch bei 14 984,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ObsEva (+ 13,33 Prozent auf 0,01 CHF), Idorsia (+ 6,89 Prozent auf 1,86 CHF), ams (+ 5,64 Prozent auf 1,10 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,89 Prozent auf 6,95 CHF) und Peach Property Group (+ 2,71 Prozent auf 9,10 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil CI Com SA (-27,01 Prozent auf 1,00 CHF), Evolva (-6,34 Prozent auf 0,95 CHF), ONE swiss bank (-6,25 Prozent auf 3,75 CHF), Cembra Money Bank (-4,67 Prozent auf 70,50 CHF) und Addex Therapeutics (-4,35 Prozent auf 0,11 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 15 789 116 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,084 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,02 Prozent die höchste Dividendenrendite.

