Börse Zürich in Grün: SPI zeigt sich am Montagnachmittag fester

Der SPI macht am Nachmittag Gewinne.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,64 Prozent stärker bei 15 077,79 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,898 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,717 Prozent höher bei 15 089,90 Punkten in den Montagshandel, nach 14 982,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 035,68 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 095,08 Zählern.

SPI auf Jahressicht

Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 22.03.2024, den Stand von 15 307,08 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, bei 14 681,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wurde der SPI auf 15 049,41 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,49 Prozent aufwärts. Bei 15 480,85 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 6,31 Prozent auf 0,16 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,20 Prozent auf 7,89 CHF), Sandoz (+ 4,27 Prozent auf 30,77 CHF), IVF HARTMANN (+ 3,65 Prozent auf 142,00 CHF) und Baloise (+ 3,09 Prozent auf 143,50 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen HOCHDORF (-54,25 Prozent auf 1,83 CHF), Arundel (-11,60 Prozent auf 0,16 CHF), Relief Therapeutics (-4,96 Prozent auf 1,25 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,68 Prozent auf 0,57 CHF) und BVZ (-4,63 Prozent auf 1 030,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 101 949 399 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 256,598 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

