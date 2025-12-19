Angespannte Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent schwächer bei 2 127,97 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,058 Prozent leichter bei 2 127,57 Punkten, nach 2 128,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 128,76 Punkte, das Tagestief hingegen 2 126,37 Zähler.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, lag der SLI noch bei 2 020,31 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 19.09.2025, den Wert von 1 994,13 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, bei 1 888,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 10,74 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 0,78 Prozent auf 322,00 CHF), UBS (+ 0,49 Prozent auf 36,88 CHF), ams-OSRAM (+ 0,47 Prozent auf 7,50 CHF), Swiss Life (+ 0,37 Prozent auf 910,80 CHF) und Lindt (+ 0,34 Prozent auf 11 890,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Straumann (-1,80 Prozent auf 92,72 CHF), Logitech (-1,68 Prozent auf 83,24 CHF), Sandoz (-1,45 Prozent auf 57,24 CHF), Swatch (I) (-0,91 Prozent auf 168,70 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,75 Prozent auf 172,35 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 475 413 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271,110 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

