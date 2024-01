Börse Zürich in Rot: SLI präsentiert sich schwächer

Am Montag fällt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,18 Prozent auf 1 769,49 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,056 Prozent auf 1 773,74 Punkte an der Kurstafel, nach 1 772,74 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 767,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 779,21 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 15.12.2023, lag der SLI noch bei 1 792,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 1 702,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, einen Wert von 1 746,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 0,339 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 789,06 Punkte. Bei 1 748,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 1,22 Prozent auf 2,08 CHF), Sandoz (+ 0,95 Prozent auf 28,76 CHF), Swiss Life (+ 0,92 Prozent auf 592,20 CHF), Swatch (I) (+ 0,70 Prozent auf 216,70 CHF) und Lonza (+ 0,62 Prozent auf 370,70 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil VAT (-1,61 Prozent auf 391,60 CHF), Partners Group (-1,49 Prozent auf 1 123,00 CHF), Straumann (-1,24 Prozent auf 127,80 CHF), Temenos (-1,18 Prozent auf 79,04 CHF) und Schindler (-0,96 Prozent auf 207,30 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 538 602 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 270,373 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SLI-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

