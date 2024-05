Börse Zürich in Rot: SLI sackt am Nachmittag ab

Am Freitag sinkt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,42 Prozent auf 1 953,37 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,683 Prozent auf 1 948,28 Punkte an der Kurstafel, nach 1 961,67 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 1 944,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 954,70 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,361 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 24.04.2024, wies der SLI 1 856,63 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, stand der SLI bei 1 869,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.05.2023, wurde der SLI mit 1 762,68 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,77 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 967,38 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 0,82 Prozent auf 245,70 CHF), Richemont (+ 0,60 Prozent auf 143,10 CHF), Schindler (+ 0,58 Prozent auf 240,80 CHF), Holcim (+ 0,40 Prozent auf 79,78 CHF) und Lonza (+ 0,35 Prozent auf 513,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-3,26 Prozent auf 1 218,00 CHF), VAT (-2,52 Prozent auf 486,60 CHF), Temenos (-2,31 Prozent auf 57,05 CHF), ams (-2,16 Prozent auf 1,36 CHF) und Straumann (-1,75 Prozent auf 117,90 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 703 297 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 245,317 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

