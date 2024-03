Börse Zürich in Rot: SLI zum Handelsstart im Minus

Am Montag geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,11 Prozent auf 1 904,30 Punkte nach unten. Zuvor ging der SLI 0,368 Prozent leichter bei 1 899,36 Punkten in den Handel, nach 1 906,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 904,36 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 897,71 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, den Stand von 1 796,30 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 11.12.2023, einen Stand von 1 757,53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, den Stand von 1 715,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 7,98 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 907,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,02 Prozent auf 247,20 CHF), Swisscom (+ 0,79 Prozent auf 511,60 CHF), Roche (+ 0,78 Prozent auf 240,05 CHF), Sandoz (+ 0,72 Prozent auf 28,01 CHF) und Novartis (+ 0,53 Prozent auf 88,58 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen ams (-2,46 Prozent auf 1,13 CHF), VAT (-1,80 Prozent auf 462,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,34 Prozent auf 40,44 CHF), Geberit (-1,03 Prozent auf 521,20 CHF) und Lindt (-0,97 Prozent auf 11 200,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 908 995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 256,173 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,97 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at