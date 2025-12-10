Mittwochshandel in Zürich: SMI gibt am Mittag nach

Der SMI zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Um 12:10 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,69 Prozent auf 12 841,87 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,487 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,395 Prozent schwächer bei 12 880,10 Punkten in den Handel, nach 12 931,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 12 825,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 897,14 Zähler.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 0,774 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 455,20 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 10.09.2025, bei 12 217,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, lag der SMI noch bei 11 642,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 10,48 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,35 Prozent auf 169,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,20 Prozent auf 58,80 CHF), Swiss Re (+ 0,12 Prozent auf 128,45 CHF), Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 552,00 CHF) und UBS (+ 0,09 Prozent auf 33,27 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Richemont (-1,53 Prozent auf 167,45 CHF), Novartis (-1,48 Prozent auf 105,24 CHF), Givaudan (-1,24 Prozent auf 3 276,00 CHF), Swiss Life (-1,20 Prozent auf 870,40 CHF) und Holcim (-1,17 Prozent auf 74,58 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 355 237 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 269,799 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,88 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

