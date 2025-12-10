Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Performance im Blick
|
10.12.2025 10:04:06
SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor 3 Jahren verdient
Am 10.12.2022 wurde die Swisscom-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 512,60 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,195 Swisscom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 107,59 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Anteils am 09.12.2025 auf 551,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +7,59 Prozent.
Swisscom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
