Börse Zürich in Rot: SMI verliert zum Handelsende

Der SMI ging nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 11 637,05 Punkten aus dem Handel. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,270 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,188 Prozent auf 11 630,09 Punkte an der Kurstafel, nach 11 651,99 Punkten am Vortag.

Bei 11 640,86 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 583,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 496,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Stand von 11 153,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, erreichte der SMI einen Stand von 10 634,04 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 4,18 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell UBS (+ 1,36 Prozent auf 28,35 CHF), Logitech (+ 0,59 Prozent auf 81,90 CHF), Swisscom (+ 0,45 Prozent auf 538,00 CHF), Nestlé (+ 0,41 Prozent auf 94,75 CHF) und Richemont (+ 0,37 Prozent auf 134,75 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swiss Life (-2,56 Prozent auf 624,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,34 Prozent auf 41,81 CHF), Sonova (-2,10 Prozent auf 256,90 CHF), Partners Group (-1,69 Prozent auf 1 281,50 CHF) und Geberit (-1,05 Prozent auf 529,80 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6 276 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 254,279 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Zurich Insurance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,66 Prozent.

Redaktion finanzen.at