NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Logitech gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Logitech-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 84,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Logitech-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,179 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2025 auf 95,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,50 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 12,50 Prozent.

Zuletzt verbuchte Logitech einen Börsenwert von 14,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at