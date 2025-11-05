Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Logitech-Anlage im Blick
|
05.11.2025 10:05:10
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Logitech-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 84,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Logitech-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,179 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2025 auf 95,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,50 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 12,50 Prozent.
Zuletzt verbuchte Logitech einen Börsenwert von 14,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Nachrichten zu Logitech S.A.mehr Nachrichten
|
07.11.25
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Keine Impulse: SMI schlussendlich ohne Schwung (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Mittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: SMI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu Logitech S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Logitech S.A.
|103,70
|0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.