Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Logitech-Anlage im Blick 05.11.2025 10:05:10

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Logitech gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Logitech-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 84,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Logitech-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,179 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2025 auf 95,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,50 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 12,50 Prozent.

Zuletzt verbuchte Logitech einen Börsenwert von 14,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

Nachrichten zu Logitech S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Logitech S.A.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Logitech S.A. 103,70 0,78% Logitech S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen