Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich nachmittags leichter

Das macht das Börsenbarometer in Zürich nachmittags.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,39 Prozent tiefer bei 12 232,32 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,409 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,486 Prozent tiefer bei 12 220,24 Punkten in den Handel, nach 12 279,86 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 12 245,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 197,46 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, einen Wert von 12 044,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, wurde der SMI mit 11 196,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Stand von 11 110,19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,51 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,17 Prozent auf 259,70 CHF), Richemont (+ 1,06 Prozent auf 138,50 CHF), Geberit (+ 0,25 Prozent auf 552,20 CHF), Sika (+ 0,00 Prozent auf 261,10 CHF) und Givaudan (-0,02 Prozent auf 4 289,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swiss Re (-1,94 Prozent auf 108,75 CHF), Zurich Insurance (-1,35 Prozent auf 474,00 CHF), Partners Group (-1,21 Prozent auf 1 228,50 CHF), Swiss Life (-0,74 Prozent auf 671,80 CHF) und Lonza (-0,66 Prozent auf 512,80 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 219 515 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 249,750 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,53 erwartet. Mit 5,89 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at