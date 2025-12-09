Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Züblin (Zueblin Immobilien-Investment
|
09.12.2025 10:03:51
SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.12.2015 wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 370,370 Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 925,93 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Anteils am 08.12.2025 auf 48,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,26 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Züblin (Zueblin Immobilien eine Marktkapitalisierung von 153,78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
