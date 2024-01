Börse Zürich in Rot: SPI zum Start des Mittwochshandels im Minus

Der SPI kann seine Vortagesgewinne am Mittwoch nicht halten.

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,31 Prozent schwächer bei 14 618,63 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,001 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,226 Prozent tiefer bei 14 630,48 Punkten, nach 14 663,68 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 611,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 14 630,48 Einheiten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,131 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 14 468,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, wies der SPI einen Wert von 14 365,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.01.2023, stand der SPI noch bei 14 308,19 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ObsEva (+ 9,84 Prozent auf 0,03 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,38 Prozent auf 0,06 CHF), Alcon (+ 5,19 Prozent auf 69,72 CHF), Molecular Partners (+ 3,63 Prozent auf 4,00 CHF) und VAT (+ 3,21 Prozent auf 401,40 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Idorsia (-7,11 Prozent auf 1,83 CHF), GAM (-3,81 Prozent auf 0,37 CHF), Meyer Burger (-2,66 Prozent auf 0,16 CHF), Sika (-1,97 Prozent auf 248,60 CHF) und DKSH (-1,97 Prozent auf 57,30 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 042 981 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 274,362 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die Edisun Power Europe-Aktie präsentiert mit 4,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at