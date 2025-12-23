Zuversicht in Zürich: SPI am Dienstagmittag fester

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Dienstag steht der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,44 Prozent im Plus bei 18 178,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,326 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,021 Prozent auf 18 094,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18 098,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 094,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 184,64 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der SPI 17 342,35 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 803,45 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 15 324,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 17,14 Prozent aufwärts. Bei 18 184,64 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit SIG Group (+ 7,47 Prozent auf 11,22 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,56 Prozent auf 0,65 CHF), MCH (+ 5,01 Prozent auf 3,56 CHF), Dätwyler (+ 3,69 Prozent auf 162,80 CHF) und Xlife Sciences (+ 2,89 Prozent auf 24,90 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Perrot Duval SA (-16,94 Prozent auf 41,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,21 Prozent auf 8,30 CHF), Evolva (-5,93 Prozent auf 0,76 CHF), StarragTornos (-3,65 Prozent auf 29,00 CHF) und Curatis (-3,43 Prozent auf 11,25 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Idorsia-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 898 390 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 285,884 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,49 erwartet. Mit 10,96 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OC Oerlikon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at