Börse Zürich: SMI verbucht Gewinne

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,11 Prozent auf 11 191,86 Punkte an der SMI-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,253 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,247 Prozent auf 11 206,91 Punkte an der Kurstafel, nach 11 179,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 11 180,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 231,94 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, einen Stand von 11 226,40 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 13.11.2023, den Wert von 10 590,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 209,34 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 0,193 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 11 473,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Swisscom (+ 1,15 Prozent auf 503,20 CHF), Swiss Re (+ 0,90 Prozent auf 101,35 CHF), Novartis (+ 0,60 Prozent auf 88,21 CHF), Zurich Insurance (+ 0,53 Prozent auf 434,60 CHF) und Roche (+ 0,51 Prozent auf 228,65 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Geberit (-1,14 Prozent auf 503,00 CHF), Holcim (-0,91 Prozent auf 65,48 CHF), Kühne + Nagel International (-0,78 Prozent auf 280,10 CHF), Partners Group (-0,74 Prozent auf 1 207,50 CHF) und Sonova (-0,67 Prozent auf 282,90 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 987 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 263,512 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,07 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,36 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

