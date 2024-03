Börse Zürich: So steht der SLI am Nachmittag

Der SLI verbucht am Montag Verluste.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,27 Prozent tiefer bei 1 901,31 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,368 Prozent auf 1 899,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1 906,37 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 1 907,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 897,71 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 1 796,30 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 11.12.2023, mit 1 757,53 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, den Wert von 1 715,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 7,81 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 907,30 Punkte. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 1,26 Prozent auf 241,20 CHF), Swiss Re (+ 0,50 Prozent auf 109,55 CHF), Zurich Insurance (+ 0,48 Prozent auf 480,70 CHF), Novartis (+ 0,45 Prozent auf 88,51 CHF) und Nestlé (+ 0,44 Prozent auf 94,22 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Straumann (-3,58 Prozent auf 145,55 CHF), VAT (-2,36 Prozent auf 460,10 CHF), Sonova (-2,07 Prozent auf 278,60 CHF), Lindt (-1,59 Prozent auf 11 130,00 CHF) und Sika (-1,55 Prozent auf 259,70 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 252 553 Aktien gehandelt. Mit 256,173 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,61 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at