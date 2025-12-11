SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Der SLI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstag in die Verlustzone.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent auf 2 084,40 Punkte zurück. In den Handel ging der SLI 0,209 Prozent schwächer bei 2 087,39 Punkten, nach 2 091,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 088,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 084,39 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,565 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 069,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 021,42 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 936,66 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,47 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Adecco SA (+ 1,24 Prozent auf 21,30 CHF), Holcim (+ 0,84 Prozent auf 74,40 CHF), Sandoz (+ 0,37 Prozent auf 59,32 CHF), Swiss Re (+ 0,27 Prozent auf 128,45 CHF) und Straumann (+ 0,20 Prozent auf 92,02 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lonza (-1,41 Prozent auf 530,20 CHF), Temenos (-1,19 Prozent auf 74,70 CHF), Roche (-1,06 Prozent auf 318,60 CHF), Logitech (-0,73 Prozent auf 94,88 CHF) und Alcon (-0,56 Prozent auf 63,66 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 133 309 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 268,361 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,19 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

