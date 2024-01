Börse Zürich: SPI gibt schlussendlich nach

Schlussendlich beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 14 569,83 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,988 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,557 Prozent stärker bei 14 652,38 Punkten, nach 14 571,23 Punkten am Vortag.

Bei 14 528,35 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 743,38 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 261,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.10.2023, wies der SPI einen Stand von 14 108,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, wies der SPI einen Wert von 14 044,32 Punkten auf.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Molecular Partners (+ 13,37 Prozent auf 3,90 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 11,17 Prozent auf 3,88 CHF), Spexis (+ 10,73 Prozent auf 0,05 CHF), ASMALLWORLD (+ 9,70 Prozent auf 1,81 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 8,45 Prozent auf 55,20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Meyer Burger (-10,18 Prozent auf 0,18 CHF), Adval Tech (-8,04 Prozent auf 103,00 CHF), Medartis (-7,98 Prozent auf 77,30 CHF), VAT (-7,73 Prozent auf 388,90 CHF) und Implenia (-7,70 Prozent auf 28,15 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 33 259 231 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 270,866 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Edisun Power Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die mobilezone-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at