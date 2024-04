Börse Zürich: SPI mittags im Aufwind

Der SPI gewinnt aktuell an Wert.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,59 Prozent stärker bei 15 071,52 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,898 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,717 Prozent auf 15 089,90 Punkte an der Kurstafel, nach 14 982,45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 15 035,68 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 095,08 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, wies der SPI einen Wert von 15 307,08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, lag der SPI bei 14 681,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, den Wert von 15 049,41 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,44 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Spexis (+ 8,00 Prozent auf 0,06 CHF), Sandoz (+ 5,90 Prozent auf 31,25 CHF), Kinarus (+ 5,88 Prozent auf 0,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,65 Prozent auf 0,16 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,47 Prozent auf 7,76 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil HOCHDORF (-55,13 Prozent auf 1,80 CHF), Arundel (-11,60 Prozent auf 0,16 CHF), Relief Therapeutics (-6,49 Prozent auf 1,23 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,69 Prozent auf 0,56 CHF) und Bucher Industries (-3,32 Prozent auf 364,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 60 955 051 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 256,598 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index zeigt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at